https://static.news.ru/photo/9078588a-9c1e-11e9-8f35-fa163e074e61_1024.jpg Эдуард Басурин Фото: facebook.com/basurin

Заявление Киева об обстреле санитарного автомобиля Вооружённых сил Украины силовиками самопровозглашённой Донецкой народной республики не соответствует действительности. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он назвал подобные обвинения ложью.

Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации республики перед мировым сообществом, — цитирует Басурина ДАН .

По его словам, силовые подразделения ДНР соблюдают режим прекращения огня.

Ранее украинская сторона заявила, что на мариупольском направлении был обстрелян военный санитарный автомобиль, в результате чего двое военнослужащих погибли и ещё один был ранен. Президент Владимир Зеленский назвал инцидент попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе.