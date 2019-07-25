Австрийские власти распорядились арестовать 65-летнего гражданина РФ, который в базе австрийского МВД значится под именем Игорь Зайцев.
Об этом сообщается в коммюнике полиции Зальцбурга. Его подозревают в шпионаже в пользу российской военной разведки. На его арест выписаны европейские и международные ордера.
Зайцев Игорь Егорович подозревается в том, что действовал в ущерб Республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ, — говорится в сообщении.
Сейчас мужчина находится в розыске. По данным австрийского руководства, в его случае речь идёт о разглашении военной и государственной тайн.
Ранее News.ru писал о том, что глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.