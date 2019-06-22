https://static.news.ru/photo/45c4d224-94d9-11e9-b623-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Представители более 70 национальностей приняли участие в одновременной жарке картофеля фри в бельгийском городе Мехелен. Во время мероприятия, посвящённого Всемирному дню беженцев, был установлен неофициальный мировой рекорд приготовления знаменитого гарнира.

Рецепт картофеля, который бельгийцы называют «фрит», является национальным достоянием страны. В Бельгии утверждают, что блюдо было впервые приготовлено во Фландрии ещё в XVI веке.

Классический «фрит» должен иметь длину до 10 см. При готовке картофель дважды окунают в кипящее масло. В первый раз овощи обжариваются изнутри, а во второй образуется хрустящая корочка. Из одного кг очищенного картофеля получается около 540 г «фрит», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что во время проведения фестиваля «Молочные традиции» в Череповце местные жители приготовили бутерброд с маслом, который получился 100 м 83 см в длину и весом 110 кг. Он стал самым крупным в истории России.