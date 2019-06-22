Представители более 70 национальностей приняли участие в одновременной жарке картофеля фри в бельгийском городе Мехелен. Во время мероприятия, посвящённого Всемирному дню беженцев, был установлен неофициальный мировой рекорд приготовления знаменитого гарнира.
Рецепт картофеля, который бельгийцы называют «фрит», является национальным достоянием страны. В Бельгии утверждают, что блюдо было впервые приготовлено во Фландрии ещё в XVI веке.
Классический «фрит» должен иметь длину до 10 см. При готовке картофель дважды окунают в кипящее масло. В первый раз овощи обжариваются изнутри, а во второй образуется хрустящая корочка. Из одного кг очищенного картофеля получается около 540 г «фрит», передаёт
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