https://static.news.ru/photo/0f1ccb9c-aa09-11e9-b107-fa163e074e61_1024.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Mathieu Cugnot/Ep/Ropi/Global Look Press

Выход Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем (так называемый жёсткий вариант) может иметь «крайне негативные последствия» для обеих сторон, заявила будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также не исключила новую отсрочку Brexit.

Мы не хотим жёсткого Brexit, это плохой результат для обеих сторон. У нас уже есть хорошее соглашение о выходе [Великобритании из ЕС], — цитирует политика газета The Guardian .

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть спустя два года после официального уведомления о своём решении. Но депутаты Палаты общин парламента Соединённого Королевства три раза отклоняли вариант соглашения об условиях Brexit, достигнутых премьером страны Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель–май, а затем на 31 октября.

Ранее News.ru сообщал, что поправка к закону о самоуправлении Северной Ирландии принята большинством Палаты общин. Документ должен препятствовать попыткам нового премьер-министра страны провести процедуру Brexit без сделки с Евросоюзом.