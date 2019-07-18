Будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается покинуть пост зампреда правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Об этом она проинформировала лидера политической организации.
По словам экс-министра обороны Германии, на ближайшем съезде партии она намерена официально покинуть должность, пишет издание
Как писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Её министерский пост заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.