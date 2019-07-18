Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Администрация президента Украины Владимира Зеленского выступила с предложением для Кремля об одновременном освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и режиссёра Олега Сенцова, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

По её словам, в офисе украинского лидера заинтересовались предложением пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова об освобождении журналиста для демонстрации «шага доброй воли». Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем...