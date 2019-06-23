https://static.news.ru/photo/dac68086-95db-11e9-99e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская православная церковь Московского патриархата отмечает снижение масштабов притеснений со стороны Православной церкви Украины при Владимире Зеленском. В частности, речь идёт о снижении количества захватов храмов.

При этом в УПЦ МП отметили, что оснований для оптимизма пока нет, так ка непонятно, какую позицию выберет новый глава государства. При этом священники считают правильной центристскую позицию на объединение Украины, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил главу МВД защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.