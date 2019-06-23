Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская православная церковь Московского патриархата отмечает снижение масштабов притеснений со стороны Православной церкви Украины при Владимире Зеленском. В частности, речь идёт о снижении количества захватов храмов.

При этом в УПЦ МП отметили, что оснований для оптимизма пока нет, так ка непонятно, какую позицию выберет новый глава государства. При этом священники считают правильной центристскую позицию на объединение Украины, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил главу МВД защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата. 

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