Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает правительственное бюро информации и печати.
В связи со смертью бывшего руководителя страны соболезнования его родным и близким выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.
Димитрис Христофиас занимал пост президента островного государства в 2008–2013 годах, а ранее был спикером парламента на протяжении семи лет. Он являлся лидером левой Прогрессивной партии трудового народа Кипра.
В 2010 году российские власти наградили Христофиаса орденом Дружбы за большой вклад в развитие двусторонних связей.
Как писал News.ru, 20 мая Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что Димитрис Христофиас находится в больнице в критическом состоянии. За два дня до этого политика, страдающего серьёзным респираторным заболеванием, доставили в медицинское учреждение.