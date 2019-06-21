https://static.news.ru/photo/3caf68f4-9441-11e9-8c07-fa163e074e61_1024.jpg Димитрис Христофиас Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает правительственное бюро информации и печати.

В связи со смертью бывшего руководителя страны соболезнования его родным и близким выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.

Димитрис Христофиас занимал пост президента островного государства в 2008–2013 годах, а ранее был спикером парламента на протяжении семи лет. Он являлся лидером левой Прогрессивной партии трудового народа Кипра.

В 2010 году российские власти наградили Христофиаса орденом Дружбы за большой вклад в развитие двусторонних связей.

Как писал News.ru, 20 мая Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что Димитрис Христофиас находится в больнице в критическом состоянии. За два дня до этого политика, страдающего серьёзным респираторным заболеванием, доставили в медицинское учреждение.