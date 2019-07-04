https://static.news.ru/photo/455283ba-9ee6-11e9-8f05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия увеличивает количество войск вдоль украинско-российской границы. В частности, наращивается военная группировка на харьковском направлении и в районе Мариуполя.

Об этом заявил замкомандующего украинским штабом операции объединённых сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире « Громадське ТВ ».

Ситуацию он назвал стандартной для всего времени конфликта в Донбассе, пояснив, что раньше возможности Российской армии были ограничены из-за неподготовленной инфраструктуры. Генерал-майор отметил, что за последние годы на российской стороне границы возведены полигоны и места для размещения войск.

Это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы, — сказал Бондарь.

Ранее News.ru сообщал, что вместо того чтобы побудить украинские власти к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Киев к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе. Об этом говорится в комментарии МИД России. В ведомстве отметили, что недавние заявления президента Владимира Зеленского о вхождении Украины в число стран — импортёров канадского оружия и заключении соглашения о поставках бронетранспортёров контрастируют с утверждениями о стремлении Киева к прекращению войны.