https://static.news.ru/photo/6db549e8-abaa-11e9-be31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viacheslav Musiienko/Global Look Press

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду. По его словам, он сделал «абсолютно надёжный выбор» за будущее Незалежной.

От каждого из нас зависит, каким будет завтра. Сегодня у нас много вызовов, много заданий, надо эти задания выполнять и приближать Украину к успешному будущему, — цитирует чиновника РИА Новости .

Внеочередные выборы в парламент страны проходят на Украине 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 человек) избирается по партийным спискам, остальные — по мажоритарным округам. Проходной барьер для политических движений составляет 5%.

Ранее News.ru сообщал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на выборах в Раду. По его словам, он поддержал партию, способную остановить «российский реванш».