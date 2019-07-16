https://static.news.ru/photo/eb63c00e-a803-11e9-8cef-fa163e074e61_1024.jpg Василий Мосякин Фото: Василий Мосякин/facebook

Тело кандидата в депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Василия Мосякина обнаружено в городе Первомайске Николаевской области. Эту информацию сообщил один из руководителей политической силы Александр Вилкул.

По его словам, следователи в качестве основной версии рассматривают самоубийство, передаёт ICTV .

Мы не верим, что мог быть даже намёк на самоубийство, — подчеркнул он.

Политик обратился к президенту Владимиру Зеленскому и МВД страны с просьбой проконтролировать ведение дела об убийстве кандидата за четыре дня до выборов.

Силовики подтвердили обнаружение трупа и завели дело об умышленном убийстве.

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