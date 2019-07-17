https://static.news.ru/photo/ea2de5a2-a8b7-11e9-ab34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила поручиться за арестованных моряков в случае их освобождения.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такую возможность, отметила она в своём Facebook .

Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных на следующем заседании? — подчеркнула омбудсмен.

По ей словам, существуют и другие варианты освобождения украинских граждан. В том числе, сотрудники российского Следственного комитета могут принять соответствующее решение. Это зависит от политической воли и наличия договорённостей, подчеркнула правозащитница.

Она отметила, что ожидала продления ареста всем военным.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал дату возвращения моряков на родину. По его мнению, это произойдёт 21 июля.