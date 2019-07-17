Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила поручиться за арестованных моряков в случае их освобождения.
Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такую возможность, отметила она в своём
Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных на следующем заседании? — подчеркнула омбудсмен.
По ей словам, существуют и другие варианты освобождения украинских граждан. В том числе, сотрудники российского Следственного комитета могут принять соответствующее решение. Это зависит от политической воли и наличия договорённостей, подчеркнула правозащитница.
Она отметила, что ожидала продления ареста всем военным.
Ранее News.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал дату возвращения моряков на родину. По его мнению, это произойдёт 21 июля.