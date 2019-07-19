https://static.news.ru/photo/6f195f7c-aa88-11e9-9f25-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press/Global Look Press

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «цирком» подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог. После анализа документа чиновник призвал главу государства не морочить никому голову и не позориться.

Зеленский подписал указ 19 июля по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре. Приведённые в нём цифры занижены втрое, написал Омелян в Facebook .

Я не знаю, где господин президент берёт свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения, — гласит его сообщение.

Чиновник отметил, что согласно документу, предполагается, что капитальный ремонт одного километра дорог обойдётся в 6,25 млн гривен. За такие деньги дорожные компании Украины не станут работать, поскольку, считает министр, получится, что им придётся заниматься дорогами себе в убыток.

Также чиновника не устроили сроки работ, указанные в документе. Омелян считает, что за три года выполнить поручения Зеленского невозможно.

Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?! — заключил министр.

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский провёл инспекцию работы по ремонту автомобильного переезда через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье. Во время визита на объект политик заключил пари с гендиректором «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой. Глава государства отчитал чиновника за затягивание ремонта дороги. Сирота, в свою очередь, пообещал привести переезд в порядок к 15 октября. Он заявил, что в противном случае уйдёт в отставку. После этого Зеленский и Сирота скрепили уговор рукопожатием.