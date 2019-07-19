Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «цирком» подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог. После анализа документа чиновник призвал главу государства не морочить никому голову и не позориться.
Зеленский подписал указ 19 июля по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре. Приведённые в нём цифры занижены втрое, написал Омелян в
Я не знаю, где господин президент берёт свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения, — гласит его сообщение.
Чиновник отметил, что согласно документу, предполагается, что капитальный ремонт одного километра дорог обойдётся в 6,25 млн гривен. За такие деньги дорожные компании Украины не станут работать, поскольку, считает министр, получится, что им придётся заниматься дорогами себе в убыток.
Также чиновника не устроили сроки работ, указанные в документе. Омелян считает, что за три года выполнить поручения Зеленского невозможно.
Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?! — заключил министр.
Ранее News.ru сообщал, что Зеленский провёл инспекцию работы по ремонту автомобильного переезда через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье. Во время визита на объект политик заключил пари с гендиректором «Укргидроэнерго» Игорем Сиротой. Глава государства отчитал чиновника за затягивание ремонта дороги. Сирота, в свою очередь, пообещал привести переезд в порядок к 15 октября. Он заявил, что в противном случае уйдёт в отставку. После этого Зеленский и Сирота скрепили уговор рукопожатием.