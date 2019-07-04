https://static.news.ru/photo/c2b8730a-9ea0-11e9-bbd8-fa163e074e61_1024.jpg Егор Божок и Иштван Ийдярто Фото: mfa.gov.ua

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто. Поводом стало заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об украинских законах о языке и образовании.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа Украины.

Во время беседы Божок отметил, что Киев удивлён выступлением Сийярто в Торонто, где прошла конференция по вопросам украинских реформ. Там венгерский дипломат позволил себе публичную риторику, бросающую тень на характер дружеских отношений двух стран.

Представитель МИДа Украины заявил, что в Киеве выполнили рекомендации Венецианской комиссии и пошли навстречу венгерской стороне в вопросе имплементации украинского закона об образовании. Также была учтена просьба Будапешта, касающаяся продления переходного периода до 2023 года в законе о языке.

Ранее News.ru сообщал, что в ноябре 2018 года Венгрия не стала препятствовать приглашению украинского министра иностранных дел на встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул тогда, что Киев нарушает двусторонние соглашения. Он отметил, что не согласен с призывом стран ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонней проблемой.