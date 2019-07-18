https://static.news.ru/photo/571bb766-a94e-11e9-a882-fa163e074e61_1024.jpg Егор Божок Фото: twitter.com/YehorBozhok

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок обратил внимание на публикацию в газете «Карпаталия». Он заметил, что на страницах издания размещена карта Венгрии, в состав которой входят украинские территории Закарпатья.

Материал под заголовком «Венгр, вставай» размещён на первой полосе, сообщил он в своём Twitter . Газета принадлежит «Обществу венгерской культуры Закарпатья».

Чиновник назвал это сепаратизмом и обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности страны с просьбой о расследовании ситуации. Он отметил, что направил в ведомства соответствующие письма.

Ранее News.ru писал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал публикацию на сайте «Миротворец» списка жителей Украины, получивших венгерские паспорта. Он отметил, что закон не предусматривает двойное гражданство и запрещает таким людям работать в государственных органах лиц, но назвал неприемлемым публичное давление на людей.