https://static.news.ru/photo/1aff7e16-aa57-11e9-b8f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевские полицейские задержали мужчину, подошедшего к зданию Верховной рады Украины с гранатой. 22-летний мужчина из Полтавской области находился в розыске за дезертирство.

На территории в этот момент проходила встреча избирателей с руководителем партии «Голос» и музыкальной группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, передаёт « Интерфакс ». Правоохранительные органы украинской столицы работали в усиленном режиме в связи с предстоящими выборами в парламент.

Сейчас силовики проводят следственные действия и пытаются выяснить, зачем молодой человек принёс боеприпас и где он его взял.

Ранее News.ru сообщал, что пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады. К такому выводу пришли специалисты социологической службы Центра Разумкова. Согласно проведённому опросу, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 35,4% украинцев, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,7%, за «Батькивщину» — 6,7%, за «Европейскую солидарность» — 5,8%, за «Голос» — 5,4%.