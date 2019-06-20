https://static.news.ru/photo/3d42a87c-930f-11e9-9d2b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко назвал цель своей поездки в Россию. По его словам, она потребовалась, чтобы выяснить, можно ли снизить завышенные коммунальные тарифы для жителей Украины.

Снижение тарифов сразу поможет людям почувствовать облегчение, рассказал Бойко в интервью украинским телеканалам. Видео беседы с политиком опубликовал сайт « 112 Украина ».

Сейчас мы видим, что это возможно. И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Российской Федерацией, — объяснил нардеп.

Он отметил, что требуется лишь «убрать эту идиотскую схему» с виртуальным реверсом газа. Из-за неё топливо украинцам достаётся на $100 дороже. При этом политики «рассказывают, что слезли с российской газовой иглы». Данную схему Бойко назвал «абсолютным преступлением перед собственным народом».

Ранее News.ru сообщал, что за последние пять лет из-за политики киевских властей цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, цены на газ с 2014 года выросли на 1090%, коммунальные платежи — на 740%. При этом население Украины не может платить по действующим в стране тарифам.