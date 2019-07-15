https://static.news.ru/photo/7372ee6a-a715-11e9-9fab-fa163e074e61_1024.jpg Григорий Шверк Фото: Григорий Шверк/facebook

Депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк, являющийся представителем фракции «Блок Петра Порошенко», предложил распространить действие закона о люстрации на президента страны Владимира Зеленского и чиновников, которые будут занимать должности до 2024 года. Документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Необходимо улучшить законодательство, в частности, распространить действие закона «Об очистке власти» также и на команду, которая пришла и будет работать на Украине до 2024 года, — цитирует Шверка РИА Новости .

Президент Украины Владимир Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе бывшего президента страны Петра Порошенко.

News.ru сообщал, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус.