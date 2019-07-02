https://static.news.ru/photo/db25b4e6-9c63-11e9-a82a-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в конфликте с главой МИД республики Павлом Климкиным повёл себя как невежда. Такое заявление сделал руководитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев.

Разногласия двух политиков проявились из-за ответа Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, после которого глава государства обрушился на Климкина с резкой критикой.

Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. — Ред.), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать, — сказал Арьев в интервью журналу « Новое время ».

Ранее News.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о решении уйти в «политический отпуск». По его словам, он сделал главное — не попал «в российскую ловушку». Теперь у дипломата будет время «на создание настоящей команды».