https://static.news.ru/photo/cfc5e4ee-9d0e-11e9-aa04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал президента Украины Владимира Зеленского «очередным Наполеоном».

Рабинович заявил, что лидер государства не занимается страной, «бредит всякой агрессией» и не собирается устанавливать мир в Донбассе. Депутат также добавил, что Зеленский не выполняет обещания, данные во время выборов, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский объявил о достигнутых с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорённостях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал.