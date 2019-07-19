https://static.news.ru/photo/79a4a02a-abd0-11e9-a0d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: chenjunfeng/XinHua/Global Look Press

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине «катастрофически низкая». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, крайне низкая активность избирателей наблюдается в восточных регионах страны, тогда как в западных областях явка растёт быстро.

То есть те, кто поддерживали партию войны, сегодня голосуют активно, а те, кто ждали мира, — просто не идут на участки, — цитирует парламентария РИА Новости .

Рабинович выразил опасение, что такая ситуация может привести к прохождению в Раду нежелательных партий, от которых избиратели хотели избавиться.

Ранее News.ru писал, что на выборах на Украине по состоянию на 16:00 по местному времени (совпадает с московским) явка составила 36,59%. По количеству проголосовавших лидирующее место занимает Черниговская область, а самый низкий показатель продемонстрировала Закарпатская область.