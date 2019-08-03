Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным в Верховную раду 191 депутата.
На 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранным 191 народного депутата Украины, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК страны.
Как ранее писал News.ru, внеочередные выборы в парламент Украины прошли 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,18% голосов, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,10%. Пятой партией, прошедшей в Раду, стал «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.