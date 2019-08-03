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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан готов уйти в отставку в любой момент, рассказал руководитель Незалежной. Таким образом он прокомментировал слухи об увольнении чиновника.

Журналисты портала «Украинская правда» попросили лидера опровергнуть или подтвердить информацию о кадровом решении. Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов [уйти] в любое время, когда общество хочет...