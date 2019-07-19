https://static.news.ru/photo/411f0cf2-abaf-11e9-b56f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Нарушение Уголовного кодекса Украины зафиксировано на избирательном участке в Кировоградской области в селе Аджамка. Местных военных заставили сообщать командиру, какой партии они отдали предпочтение на выборах в Верховную раду.

По данным журналистов, прежде чем опустить бюллетень в урну, военнослужащие предъявляют его членам избирательной комиссии и командованию воинской части. Кроме того, самих сотрудников СМИ на участок не пускают и не дают общаться с проголосовавшими солдатами и офицерами.

Кандидат от партии «Слуга народа» вызвал на участок полицию, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду. По его словам, страна сейчас получает возможность провести перезагрузку. Такой шанс нельзя упустить, отметил он.