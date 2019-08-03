https://static.news.ru/photo/6e6ecd16-b5c1-11e9-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики оборудуют новые позиции неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Усиление войск зафиксировано на мариупольском направлении, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

По данным разведки, бойцы вооружённых сил Украины обустраивают инженерные укрепления в районах подконтрольных Киеву населённых пунктов Водяное и Талаковка, передаёт ТАСС . Чтобы скрыть перемещение техники и усиление фортификационных сооружений, военные глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ, которые мониторят ситуацию на местности, утверждают в ДНР.

Ранее, как писал News.ru, первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша высказался за силовой вариант решения конфликта в Донбассе. Он заявил, что нынешнее положение требует большей жёсткости, вплоть до того, что нужно убивать всех ополченцев, взявших в руки оружие.