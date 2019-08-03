Украинские силовики оборудуют новые позиции неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Усиление войск зафиксировано на мариупольском направлении, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.
По данным разведки, бойцы вооружённых сил Украины обустраивают инженерные укрепления в районах подконтрольных Киеву населённых пунктов Водяное и Талаковка, передаёт
Ранее, как писал News.ru, первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша высказался за силовой вариант решения конфликта в Донбассе. Он заявил, что нынешнее положение требует большей жёсткости, вплоть до того, что нужно убивать всех ополченцев, взявших в руки оружие.