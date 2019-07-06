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Вооружённые силы Украины 6 июля обстреляли из миномётов территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В 20:20 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в направлении населенного пункта Горловка (поселок шахты имени Гагарина), — сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Всего украинскими военными было выпущено 36 мин калибра 82 мм. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

Как ранее писал News.ru, свыше 70% украинских граждан уверены, что глава страны Владимир Зеленский должен начать прямой диалог с Москвой, чтобы восстановить мир в Донбассе.

С апреля 2014 года Киев ведёт военную операцию против самопровозглашённых республик Донбасса, заявивших о независимости после государственного переворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали 10 тысяч человек, еще около 24 тысяч пострадали.