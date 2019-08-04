https://static.news.ru/photo/686c5854-b691-11e9-aa07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.

Отмечается работа манёвренных групп РЭБ противника вблизи линии боевого соприкосновения с целью создания помех GPS-сигналу беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, — рассказал РИА Новости представитель Народной милиции.

По его словам, украинские силовики всеми силами пытаются скрыть от международных наблюдателей, что нарушают Минские договорённости, размещая технику у линии соприкосновения.

Ранее News.ru писал, что украинские силовики оборудуют новые позиции неподалёку от линии соприкосновения в Донбассе. Усиление войск зафиксировано на мариупольском направлении, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики. По данным разведки, бойцы вооружённых сил Украины обустраивают инженерные укрепления в районах подконтрольных Киеву населённых пунктов Водяное и Талаковка.