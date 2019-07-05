https://static.news.ru/photo/411e7afe-9f47-11e9-9256-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Хомчак Фото: Адміністрація Президента України, CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

Для полноценного развития украинской армии необходимо тратить на неё не менее половины военного бюджета. Такую позицию озвучил начальник Генштаба вооружённых сил страны Руслан Хомчак.

По его словам, в ближайшие годы нужно достичь финансирования, которое позволит осуществлять подобные траты. В 2018 году, уточнил он, на нужды армии было выделено 86 млрд гривен ($3,3 млрд).

Стабильное финансирование потребностей войск в предыдущие годы позволило запустить производства на предприятиях оборонки с новым импульсом. Как результат — имеем немало современных перспективных разработок на разных стадиях, — цитирует Хомчака АрмияInform .

Вместе с тем, подчеркнул он, даже эта крупная сумма — лишь чуть больше 20% военного бюджета. Таким образом, ассигнования необходимо увеличить примерно в 2,5 раза. По данным главы Генштаба, модернизации также требуют авиационный парк и корабельный состав украинской армии.

Ранее, как писал News.ru, украинские военные в очередной раз заявили о наращивании группировки российских войск вдоль украинской границы. Там утверждают о наличии целых полигонов для размещения наступательной военной техники.