https://static.news.ru/photo/2df87db8-b1ed-11e9-bb60-fa163e074e61_660.jpg Андрей Герус Фото: Андрей Герус/facebook.com

Правительство Украины способно осуществить «несколько кейсов по приватизации» государственных предприятий, рассказал представитель президента Незалежной Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Он напомнил, что ранее этот процесс блокировался решениями судов, но на сегодняшний момент юридическую проблему удалось решить.

Сейчас мяч на поле Министерства экономики, если оно даст соответствующее согласование, то можно уже запустить приватизацию Одесского припортового завода, ОГХК, «Электротяжмаша», шахты «Краснолиманской» и ещё нескольких предприятий, — заключил чиновник в беседе с РБК-Украина .

О важности так называемой большой приватизации говорил и лидер страны. В июле текущего года Зеленский анонсировал её начало во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто (Канада). В этом контексте глава Украины напомнил, что он отменил уже 160 указов, оказывавших давление на бизнес.

News.ru сообщал, что предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа и подготовка к такому развитию событий уже идёт. В подземные хранилища сейчас максимально закачивается топливо, которое поступает по реверсу из Восточной Европы, а также от частных трейдеров.