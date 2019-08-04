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Неизвестные повредили крест, установленный на могиле погибшего в Донбассе военного. Инцидент произошёл в городе Сумы Украины.

Местная полиция завела дело по факту надругательства над могилой умершего в зоне антитеррористической операции, сообщается в Facebook региональной полиции.

Как писал News.ru, по случаю Дня памяти и скорби президент Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. К Кремлю прибыли премьер Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, депутаты и высокопоставленные чиновники.