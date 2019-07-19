https://static.news.ru/photo/7c6a0652-aa0d-11e9-bbfb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в ПАО «Автомобильная компания „Богдан Моторс“». По данным украинских СМИ, компания может быть связана с бывшим президентом Петром Порошенко.

В следственных действиях участвуют также представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обыск проводится в соответствии с расследованием по делу о растрате госимущества в особо крупном размере в украинской армии.

По версии следствия, в 2015–2018 годы должностные лица Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в рамках государственного оборонного заказа произвели у компании закупку автомобилей по завышенным ценам, сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Помимо «Богдан Моторс», обыски проводятся в спортивном клубе «5 элемент», к которому также предположительно имеет отношение Порошенко.

Как ранее писал News.ru, Порошенко знает об уголовных делах, фигурантом которых он является. Экс-президент заявил, что гордится каждым делом, возбуждённым по факту.