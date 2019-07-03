https://static.news.ru/photo/60e55604-9d77-11e9-a660-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рабочие отказываются подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания и затопления шахты. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Акция протеста проходит на шахте «Горная», принадлежащей ГП «Первомайскуголь». На данный момент в ней участвуют 12 человек, которые находятся на глубине 700 м. Они требуют решения вопроса с поставками электроэнергии. По словам горняков, если шахта окончательно лишиться энергоснабжения и будет затоплена, это остановит жизнь не только предприятия, но и города Первомайска.

В настоящее время электричество подаётся на шахту ограниченно – только к системам жизнеобеспечения и водоотведения, пояснил Волынец в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что рабочие шахты «Южнодонбасская № 1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая» бастуют из-за невыплаты зарплат. Задолженность перед горняками составляет 35 млн гривен.