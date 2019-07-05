https://static.news.ru/photo/c5f51308-9f21-11e9-890e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Михайло Волинець/Facebook

Украинские горняки, которые проводят акцию протеста в связи с отключением шахты от электроснабжения, пятый день отказываются выходить на поверхность. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, сейчас под землёй на шахте «Горная» находятся 20 человек. Они уверены, что если шахта окончательно лишится энергоснабжения, то она будет затоплена, а это фактически остановит жизнь не только предприятия, но и всего города Первомайска.

Сейчас электричество подаётся ограниченно — только на системы жизнеобеспечения и водоотведения шахты.

Помимо «Горной» также обесточена шахта «Карбонит» предприятия «Первомайскуголь», а также и госпредприятие «Лисичанскуголь».