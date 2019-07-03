Кандидаты в Верховную раду Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павел Онищенко и Дмитрий Святаш подверглись нападению националистов в Харькове.
Инцидент с Онищенко произошёл на встрече с избирателями. По словам политика, 20 представителей националистической партии подошли к нему с обвинениями в распространении «Русского мира». Они требовали прекратить политическую борьбу, несколько раз облили его зелёнкой и ударили товарища, передаёт «112 Украина».
Кандидат считает, что ЧП произошло в интересах партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
В тот же день случилось нападение на Святаша, принимавшего участие в теледебатах с представителем этой же националистической партии.
Дебаты прошли в рамках допустимой политкорректности, после чего я даже подошёл к оппоненту и пожал ему руку. Но у выхода из здания меня встретила толпа воинствующих молодчиков, после чего в мою сторону и в сторону моих сторонников полетели яйца, пакеты с фекалиями и зелёнкой, — передаёт его слова пресс-служба фракции.
После этого началась драка, к которой присоединились люди с оружием, некоторые из них были сотрудниками полиции. Во время происшествия никто не получил серьёзных повреждений, однако было разбито три автомобиля.
В правоохранительных органах практически не реагировали на ситуацию, объяснив это нежеланием вмешиваться в политический процесс.
Ранее News.ru писал, что колонна националистов и радикалов в центре Киева перекрыла маршрут «Марша равенства».