https://static.news.ru/photo/2ea8688c-9d06-11e9-a04d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Luca Piergiovanni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией блогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.

Кроме того, оппозиционеры недовольны аналогичным решением Центризбиркома по кандидатуре экс-главы администрации президента Андрея Клюева, передаёт « Газета.ru ».

По мнению организаторов протестов, эти люди последние пять лет не жили на территории Украины, а значит, не имеют законных прав на участие в избирательном процессе.

Ранее News.ru писал, что Шарий намерен создать свою политическую партию для участия в выборах в Раду. По его словам, на реализацию этих планов у него очень мало времени. Однако «у нас есть голова, есть интересная команда».