Политические активисты Украины объявили, что на площади Независимости в Киеве пройдут новые акции протеста в связи с регистрацией блогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.
Кроме того, оппозиционеры недовольны аналогичным решением Центризбиркома по кандидатуре экс-главы администрации президента Андрея Клюева, передаёт «
По мнению организаторов протестов, эти люди последние пять лет не жили на территории Украины, а значит, не имеют законных прав на участие в избирательном процессе.
Ранее News.ru писал, что Шарий намерен создать свою политическую партию для участия в выборах в Раду. По его словам, на реализацию этих планов у него очень мало времени. Однако «у нас есть голова, есть интересная команда».