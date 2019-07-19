https://static.news.ru/photo/899d6dd2-aa3a-11e9-9278-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Новости Новороссии, ЛНР, ДНР/vk.com

Сотрудники одной из пиццерий в украинских Черновцах сравнили русскоговорящих посетителей со свиньями. Наклейку с изображением животного в цветах российского триколора они расположили на входной двери.

В заведении такие действия объяснили тем, что туда приходит «очень много пророссийски настроенных людей». Они не говорят на украинском или английском языках, а работники пиццерии принципиально не общаются на русском.

Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению, — цитирует администратора ресторана « Страна.ua ».

Изображение «русской свиньи» на наклейке перечёркнуто. Таким образом владельцы заведения чётко обозначили свою позицию.

Вместе с тем, как отмечает издание, в регионе, где расположена пиццерия, проживают представители более 70 национальностей.