Сотрудники одной из пиццерий в украинских Черновцах сравнили русскоговорящих посетителей со свиньями. Наклейку с изображением животного в цветах российского триколора они расположили на входной двери.
В заведении такие действия объяснили тем, что туда приходит «очень много пророссийски настроенных людей». Они не говорят на украинском или английском языках, а работники пиццерии принципиально не общаются на русском.
Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению, — цитирует администратора ресторана «Страна.ua».
Изображение «русской свиньи» на наклейке перечёркнуто. Таким образом владельцы заведения чётко обозначили свою позицию.
Вместе с тем, как отмечает издание, в регионе, где расположена пиццерия, проживают представители более 70 национальностей.
Языковой вопрос обострился на Украине после того, как в стране появился закон, который единственным государственным языком провозгласил украинский. Документ был принят Верховной радой и подписан прежним президентом Петром Порошенко. 16 июля закон вступил в силу. Несмотря на это, нынешний лидер страны Владимир Зеленский периодически продолжает выступать на русском языке.