https://static.news.ru/photo/91545ef2-b6d1-11e9-850f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/mil.gov.ua

Военные учения в приближенных к реальным условиях прошли в Житомирской области Украины, сообщили в Министерстве обороны страны.

Мероприятие длилось сутки, сообщается на сайте ведомства. В нём участвовали бойцы 12-го отдельного полка оперативного обеспечения оперативного командования «Север».

Операция проходила в три этапа. Военные провели инженерную и радиационно-химическо-бактериологическую разведки, затем построив фортификационное оборудование рубежа обороны.

Ранее News.ru писал, что авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения, которые проходили в течение недели над акваторией Чёрного моря. В мероприятии приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. Одним из ключевых моментов стал поиск морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.