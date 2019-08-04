Военные учения в приближенных к реальным условиях прошли в Житомирской области Украины, сообщили в Министерстве обороны страны.
Мероприятие длилось сутки, сообщается на
Операция проходила в три этапа. Военные провели инженерную и радиационно-химическо-бактериологическую разведки, затем построив фортификационное оборудование рубежа обороны.
Ранее News.ru писал, что авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения, которые проходили в течение недели над акваторией Чёрного моря. В мероприятии приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. Одним из ключевых моментов стал поиск морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.