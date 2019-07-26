https://static.news.ru/photo/ff276a5e-afde-11e9-8292-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/ere.alena

Заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко заявил, что откровенно одетые женщины напоминают проституток. В ответ на это украинки запустили флешмоб, в котором показали, что им нельзя указывать.

По мнению чиновника, прилично одетые девушки никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников. В ответ гражданки Украины начали выкладывать свои фотографии в социальных сетях с хештегом # забулазапитатиуМарченка (забыла спросить у Марченко. — Ред.). Они указали, что он недостаточно компетентен в этих вопросах. Другие отметили, современные женщины имеют право даже на откровенное самовыражение, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, флешмоб #мне_нужна_гласность запустили женщины в Twitter. Его участницы рассказывают об уличном проявлении сексизма, домашнем насилии и харассменте.