https://static.news.ru/photo/98d54364-a9dc-11e9-aab0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Преподаватель с Украины назвала условия работы соотечественников в Польше крайне тяжёлыми. При этом, по её словам, отношение к украинцам со стороны местных жителей является бесцеремонным.

Работодатели-поляки, ожидая от мигрантов из соседней страны побега в любой момент, пытаются выжать из них все соки. Об этом рассказала женщина, представившаяся Оксаной, в интервью изданию Polityka .

Украинка отметила, что трудится официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря. Ей хватает пяти месяцев, чтобы заработать столько же, сколько за год на родине. При этом работать приходится по 12–16 часов в день. В первый месяц ей заплатили всего 2 тысячи злотых (около 33,1 тысячи рублей).

Оксана рассказала, что поляки-мужчины часто пытаются познакомиться, намекая на сексуальную связь, женщины же вообще не обращают на обслуживающий персонал внимания. При этом людьми второго сорта украинцев считают даже коллеги из польского персонала.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании войти в историю. Также он хочет получить уважение для себя и своей команды. По его словам, за все 30 лет независимости страны нет ни одной президентской администрации, которую на улице бы встречали с радостью. При этом, по словам Зеленского, все вокруг врут, воруют и берут взятки. Он назвал происходящее цинизмом.