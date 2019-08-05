https://static.news.ru/photo/f4fbe11e-b79e-11e9-b215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Отдыхающие потребовали немедленно убрать флаг РФ, потому что они чувствовали себя некомфортно рядом с ним. Однако администратор отказался выполнить их требование, отметив, что это позиция всей Испании.

Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, вечером аниматоры начали исполнять русские песни военных лет, — рассказал украинский интернет-пользователь под ником David Plaster в Facebook.

Как писал News.ru, суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска по уголовной статье о надругательстве над государственной символикой. Она сожгла в костре российский триколор и выложила видео процесса в Instagram.