https://static.news.ru/photo/4e15b6ac-a7ab-11e9-958e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/KlymenkoTime

Жители Киева устроили у здания Конституционного суда акцию протеста против отмены закона о декоммунизации.

В митинге принимают участие около 100 человек. Они принесли с собой плакаты с надписями «Назад в СССР», «Судья! А ты сохранил свой партбилет?!».

По словам одной из участниц акции, закон о декоммунизации является «величайшей победой и достижением за последние годы», поскольку коммунистическое прошлое несло только зло для Украины, сообщает телеканал 24TV.ua .

Некоторое время назад в украинский КС поступил иск от группы депутатов, в котором они просили проверить закон на соответствие конституции. По данным телеканала, судьи пытаются отменить нормативный акт.

Ранее News.ru писал, что в Харькове восстановили разрушенный националистами памятник маршалу Жукову. Кроме того, местные власти вернули имя полководца одному из проспектов города.