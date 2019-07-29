https://static.news.ru/photo/bab1fa46-b1d8-11e9-bb32-fa163e074e61_1024.jpg Надежда Савченко Фото: Maxym Marusenko/Global Look Press

Известный украинский блогер Александр «Злой Одессит» потребовал от президента Владимира Зеленского наказать нардепа Надежду Савченко за откровенную антиукраинскую деятельность. Он предложил лишить её звания Героя Украины.

Блогер опубликовал соответствующую петицию на сайте главы государства.

Пользователи согласились со «Злым Одесситом», отметив, что звание было обесценено. Кроме того, по их мнению, Савченко «чем-то заразили в Московии», передаёт « Царьград ».

Ранее News.ru писал, что Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент. Она пожелала всем освободиться от проблем, которые ежедневно окружают.