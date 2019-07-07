https://static.news.ru/photo/ec90f7f2-a04d-11e9-abbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Сложное материальное положение заставляет почти 91% украинцев придерживаться режима экономии. Среднестатистическая семья выгадывает при расходах по 4-5 статьям своего бюджета.

Чаще всего жители Украины (54% респондентов) экономят на отпусках и отдыхе. Об этом сообщают « Украинские новости » со ссылкой на опрос компании Research & Branding Group.

Второй по популярности статьёй расходов, которой приходится жертвовать, является покупка одежды и обуви (52%). Далее в этом рейтинге идут покупка продуктов питания (48%) и оплата коммунальных услуг (39%).

Издание отмечает, что приоритеты пожилых украинцев несколько иные. Они экономят в первую очередь на продуктах (62%), коммунальных платежах (48%), лечении и медикаментах (57%), а также на средствах связи (21%).

Ранее News.ru сообщал, что большинство украинцев считают: стране нужен волевой руководитель. По их мнению, он сможет навести порядок в государстве. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования. Как следует из результатов опроса, силу воли в главе государства хотят видеть 51,8% респондентов.