https://static.news.ru/photo/08a2c188-9e68-11e9-8eb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство украинцев считают, что стране нужен волевой руководитель. Они считают, что он сможет навести порядок в государстве. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования.

Жителям страны предложили ответить на вопрос, согласны ли они с утверждением, что «стране нужна сильная рука, волевой руководитель, наделённый широкими полномочиями, который будет применять особые меры, остановит преступность и коррупцию и наведёт порядок».

Как следует из диаграммы, обнародованной в результатах опроса , силу воли в главе государства хотят видеть 51,8% респондентов. «Скорее согласными» оказались 28,6% участников исследования. Ещё 6,9% «скорее не согласны», а 4,3% украинцев утверждение категорически отвергли.

Остальные 8,4% жителей страны затруднились ответить.

О настроениях населения страны, как писал News.ru, свидетельствовал и первый тур президентских выборов на Украине. Тогда неожиданно «выстрелил» кандидат, до этого остававшийся в тени, — экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Это, заявляли эксперты, как раз и объяснялось тоской части украинского общества по здоровому консерватизму и «сильной руке».