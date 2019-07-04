Большинство украинцев считают, что стране нужен волевой руководитель. Они считают, что он сможет навести порядок в государстве. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Институтом анализа и прогнозирования.
Жителям страны предложили ответить на вопрос, согласны ли они с утверждением, что «стране нужна сильная рука, волевой руководитель, наделённый широкими полномочиями, который будет применять особые меры, остановит преступность и коррупцию и наведёт порядок».
Как следует из диаграммы,
Остальные 8,4% жителей страны затруднились ответить.
О настроениях населения страны, как писал News.ru, свидетельствовал и первый тур президентских выборов на Украине. Тогда неожиданно «выстрелил» кандидат, до этого остававшийся в тени, — экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Это, заявляли эксперты, как раз и объяснялось тоской части украинского общества по здоровому консерватизму и «сильной руке».