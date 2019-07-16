https://static.news.ru/photo/c77a7394-a822-11e9-9f78-fa163e074e61_1024.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Пересечение границы с Крымом может дорого обойтись гражданам Украины. Особенно это касается тех, кто решил поехать отдыхать на полуостров впервые после того, как он стал российским.

Такое заявление заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин разместил на своей странице в Facebook .

Он пояснил, что при пересечении границы украинцы якобы сталкиваются с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб. По его словам, дело доходит даже до многочасовых допросов.

Установлено, что сотрудники ФСБ и пограничной службы России тщательно проверяют граждан Украины, у которых есть прописка на материковой части и которые впервые пересекают линию разграничения. Проверки длятся часами, а затем большую часть граждан отправляют в Армянск, Симферополь и Джанкой, где спецслужбы проводят допросы, — говорится в заявлении Аброськина.

Полицейский добавил, что каждый день границу с Крымом пересекают от 8 до 10 тысяч украинцев.

Ранее News.ru сообщал, что петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. По мнению автора обращения, Киев может «выкупить» регионы у России в рассрочку. Политику предлагают воспользоваться некой тактикой, применённой Китаем. Автор настоятельно просит Зеленского обратить внимание на этот вариант.