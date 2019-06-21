https://static.news.ru/photo/439e516e-9416-11e9-a324-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина должна более активно применять невоенные методы борьбы с Россией. Один из таких — давление экономически через судебные иски со стороны государства и частных лиц, заявил лидер движения «Общее дело» Александр Данилюк.

Он выразил уверенность, что взыскать с «большого брата» несколько десятков триллионов долларов вполне реально. При этом, подчеркнул политик, необходимо требовать денежную компенсацию каждому украинцу за присоединение к России Крыма и войну на Донбассе.

Правовая война может стать частью национальной стратегии, подчеркнул он.

Переселенцы, участники боевых действий, пленные — обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию, — сказал Данилюк в интервью изданию Gazeta.ua .

Любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах, выразил уверенность политик.

По его словам, за пять лет были выиграны тысячи дел «по факту российской агрессии в Крыму и на Донбассе». То есть, сам факт агрессии доказывать надобности нет, нужно лишь доказать, что личный ущерб, уточнил Александр Данилюк.

Ранее, как писал News.ru, в Киеве назвали главное условие для начала переговоров с Москвой. Диалог сочли возможным только после того, как будет сформирована переговорная позиция.