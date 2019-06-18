https://static.news.ru/photo/ed344b52-91dc-11e9-91c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Суд приговорил жителя Киева к пяти годам лишения свободы за публикации репостов и ссылок в Facebook и «ВКонтакте».

Прокуратура усмотрела в действиях украинца посягательство на территориальную целостность страны и призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя. Ему были предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК Украины. Суд с доводами обвинения согласился и вынес вердикт.

Киевлянин стал не первым осуждённым за подобные действия украинцем. Европейские правозащитники пока на приговоры за репосты никак не реагируют, сообщает сайт argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что в России за репост в Telegram был осуждён юрист из Приморья Дмитрий Третьяков. Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно.