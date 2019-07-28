https://static.news.ru/photo/a99861e8-b12c-11e9-9c22-fa163e074e61_1024.jpg Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-Морского Флота России Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Крымский полуостров.

МИД Украины выражает решительный протест, — говорится в сообщении ведомства.

По мнению украинской стороны, глава российского правительства не может посещать Крым без согласования с властями Украины.

Ранее Медведев прибыл в Севастополь, где он проведёт встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Как писал News.ru, на сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, в которой говорится, что в срочном порядке необходимо пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск российских поездов через Крымский мост.