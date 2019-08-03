https://static.news.ru/photo/6c2d1c2c-b5e6-11e9-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 16 млрд кубометров, сообщил руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Всего 73 дня осталось до начала отопительного сезона, отметил он в своём Facebook .

Ранее News.ru сообщал, что европейские газовые трейдеры обвинили Киев в ненадёжности. Так, Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) обратила внимание Коболева на долги «Укртрансгаза» за топливо для технических нужд. В письме, адресованном ему, подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожает стабильности компании и ставит под вопрос надёжность поставок газа.