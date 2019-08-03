Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 16 млрд кубометров, сообщил руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Всего 73 дня осталось до начала отопительного сезона, отметил он в своём
Ранее News.ru сообщал, что европейские газовые трейдеры обвинили Киев в ненадёжности. Так, Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) обратила внимание Коболева на долги «Укртрансгаза» за топливо для технических нужд. В письме, адресованном ему, подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожает стабильности компании и ставит под вопрос надёжность поставок газа.