https://static.news.ru/photo/98d9458c-a9c7-11e9-afed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Киев рассматривает возможность покупки списанных в 2013 году больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Они выставлены на продажу в Польше по цене 800 тысяч злотых ($210 тысяч) каждый.

В настоящий момент катера находятся на обслуживании на судоремонтном заводе. Их уже осмотрели представители ВМС Украины, сообщает «Украинский милитаристский портал».

Ракетные катера проекта 1241 строились в СССР в 1979–1996 годах. Они поставлялись в том числе на экспорт. ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов.

Ранее News.ru сообщал, что Канада хочет вооружить украинцев. Оппозиционная Консервативная партия Канады обратилась к своему правительству с призывом направить Киеву оружие, которое ранее предназначалось для курдов в Ираке. Представители партии заявили, что оружие лежит на складах и собирает пыль. Партия против того, чтобы позволить данному оружию быть неиспользованным.