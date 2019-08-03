https://static.news.ru/photo/e1f8a5d4-b618-11e9-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения, которые проходили в течение недели над акваторией Чёрного моря.

В мероприятии приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. Одним из ключевых моментов стал поиск морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

Подразделения связи и радиотехнического обеспечения, а также службы тыла учились готовить внебазовый аэродром к приёму авиации, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны страны.

Ранее News.ru писал, что китайские журналисты высмеяли Украину за военно-морские учения Sea Breeze — 2019. Бронированный артиллерийский катер «Гюрза» в СМИ назвали «рыбацкой лодкой», которую, вероятно, Киев направил на учения «от безысходности». На фоне американского эсминца, оснащённого системой раннего обнаружения «Иджис», бронекатер выглядел жалко. Китайцы сыронизировали, что «Гюрзу» создали ещё во время холодной войны.