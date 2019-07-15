Правительство Украины продлило действие запрета на импорт российских товаров до 31 декабря 2020 года.
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В июне текущего года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением продлил до 1 января 2020-го продовольственное эмбарго и ограничения на транзит продукции с Украины.
Ранее News.ru сообщал, что правительство России утвердило перечень товаров, которые запрещены к ввозу в страну с территории Незалежной. Согласно постановлению, ограничения не коснулись материалов и предметов, которые ввозятся в целях завершения таможенных процедур и переработки вне таможенной территории и временного вывоза. Под запретом на импорт в РФ остались: трубная продукция, электрогенераторы, трансформаторы и трансмиссионные валы.