https://static.news.ru/photo/a744b47a-a720-11e9-a623-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/DPSUkraine

Правительство Украины продлило действие запрета на импорт российских товаров до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий документ размещён на официальном сайте кабинета министров соседнего государства. Перечень продукции, подпадающей под действие санкции, впервые опубликован и вступил в силу в конце 2015 года.

В июне текущего года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением продлил до 1 января 2020-го продовольственное эмбарго и ограничения на транзит продукции с Украины.

Ранее News.ru сообщал, что правительство России утвердило перечень товаров, которые запрещены к ввозу в страну с территории Незалежной. Согласно постановлению, ограничения не коснулись материалов и предметов, которые ввозятся в целях завершения таможенных процедур и переработки вне таможенной территории и временного вывоза. Под запретом на импорт в РФ остались: трубная продукция, электрогенераторы, трансформаторы и трансмиссионные валы.